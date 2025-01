Si rinnova l'annuale appuntamento con l'orientamento scolastico all’Istituto superiore De Castro di Terralba per studenti e genitori in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25. Presso la sede staccata cittadina di via Rio Mogoro si rinnova l’Open day, in programma martedì 14, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Prevista come sempre la visita alla scuola e l’incontro con docenti e studenti che proporranno alcune attività. Saranno presentati gli indirizzi di Liceo Scientifico con opzione informatica Grafica e comunicazione e Ip in Servizi Commerciali con Web Community.

Per informazioni 340 227 1775/ 347 189 5374.

