Terralba in lutto per la morte di don Eliseo Lilliu, classe 1941, un prete poliedrico e grande appassionato di arte. Ha ideato e realizzato la Pinacoteca Eliseo di Terralba dopo aver diretto il museo storico di Sanluri. Per venticinque anni ha svolto anche la mansione di predicatore tra i Frati Cappuccini. Originario di Terralba, faceva parte della diocesi di Ales-Terralba dove è stato anche direttore, dal 2022 al 2005. Sino ad agosto scorso era parroco nella frazione arburense di Sant’Antonio di Santadi.

In queste ore in tanti ricordano don Eliseo Lilliu sui social sottolineando la sua costante vicinanza verso i meno fortunati. Negli ultimi mesi don Lilliu aveva accettato di presiedere a varie celebrazioni eucaristiche nei paesi dell’Unione dei Comuni del Terralbese. Amava stare tra la gente, tra la sua gente. I funerali di don Eliseo Lilliu sono in programma domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Ciriaco, a Terralba. Lutto anche nel volontariato terralbese. Sempre oggi a Terralba si è spenta Caterina Garau, l'ex presidente della Livas, storica associazione della cittadina.

La volontaria sino agli ultimi mesi era ancora molto impegnata per aiutare chi ha bisogno. Lascia due figli. I funerali si terranno domani alle 16 nella cattedrale di San Pietro, a Terralba. I volontari della Livas organizzeranno un picchetto d’onore in divisa.

© Riproduzione riservata