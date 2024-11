Una festa tutta familiare ma non per questo meno bella e intensa, quella per i 100 anni di Ignazio Piras, classe 1924, tenutasi nella sua abitazione. Oltre ai parenti erano presenti il sindaco Sandro Pili, le assessore Rosella Orrù e Maura Mura, che hanno donato all’arzillo centenario un omaggio floreale e una targa ricordo.

«É stato un onore e un vero piacere partecipare al suo compleanno - afferma il sindaco Sandro Pili- per portare a Tziu Ignazio e alla sua famiglia i calorosi auguri a nome di tutta la popolazione. È superfluo sottolineare come i nostri anziani rappresentino la memoria storica che deve essere sempre salvaguardata».

Presenti alla simpatica cerimonia anche i parroci don Mattia Porcu e don Andrea Martis. Tziu Ignazio ha ricordato le tante vicissitudini della sua lunga vita, fatta di tanti sacrifici e privazioni in momenti non certo molto belli che però fortunatamente ha superato grazie al lavoro e alla famiglia sempre vicina.

Il neo centenario è uno dei due cittadini terralbesi ad aver superato il secolo di vita. L’altra è la signora Marianna Lonis che ha già compiuto 1a veneranda età di 102 anni. Ultracentenarie erano anche Elia Lisci e Desideria Maccioni, che sono però scomparse durante l’anno.

