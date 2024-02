Percorsi turistici, poli museali, centri di assistenza e molto altro. Opere che stanno plasmando il territorio tra Guilcier e Barigadu con gli investimenti che si stanno realizzando con “Vivi Bargui”, il progetto finanziato per 11 milioni di euro con la programmazione territoriale anni addietro dalla Regione. Alcune opere sono già concluse, di altre i lavori sono in corso e per altre ancora si sta procedendo con le progettazioni. Solo una si è persa per strada, il volo dell’Angelo a Boroneddu che avrebbe costituito un’attrazione unica nel suo genere, ma ci si è dovuti scontrare con le difficoltà di natura paesaggistica e nell’ottenere le autorizzazioni.

E poi non c’è stato modo di rimodulare quelle risorse. Gli altri interventi che si stanno portando avanti grazie agli 11 milioni di euro potranno far da volano per l’economia del territorio, guardando a due settori in particolare: quello del turismo e quello dell’assistenza. Ultimati il polo servizi turistici e culturali di Losa (100 mila euro), il parco archeo-botanico a Santa Cristina (147 mila) il completamento del museo Sa ‘Omo e sa majarza a Bidonì (60 mila euro, il parco del fumetto e quello della musica entrambi a Norbello (circa 600 mila euro) , la riqualificazione della chiesa ad Ardauli, il completamento del parco dello sport. A brevissimo prevista la chiusura dei lavori per il centro di coordinamento di Nughedu Welcome (330 mila euro), del museo Palazzo Atzori a Paulilatino (146 mila).

Alle battute finali anche il completamento dell’adeguamento della casa di riposo a Ghilarza (200 mila) e del centro anziani a Paulilatino (600 mila euro) e della comunità Casa Luna ad Abbasanta (350 mila). Stesso discorso per il percorso ciclo-pedonale e di fitness (360 mila euro) a Samugheo e della messa in sicurezza delle strutture destinate all’aggregazione ad Abbasanta (500 mila euro). Tempi più lunghi (si parla di gennaio del prossimo anno) per gli itinerario escursionistici che toccheranno Boroneddu, Tadasuni, Soddì, Sorradile, Aidomaggiore e Sedilo, finanziati per oltre un milione e 200 mila euro, per la riqualificazione del santuario di San Costantino (710 mila euro a Sedilo) e per il polo museale Gramsci finanziato per un milione di euro gara di appalto in corso (800 mila euro finanziati) per il ponte tibetano e il parco avventura a Samugheo. Per il parco archeologico-fluviale a Fordongianus, finanziato per 460 mila euro, il progetto è in fase di approvazione.

Lavori sospesi per una variante in corso d’opera a Neoneli per la riqualificazione (390 mila euro) del parco di S’Angelu. Acquisito invece il progetto definitivo per il centro di documentazione multimediale (270 mila euro) ad Ula Tirso. Sospesi, per indagini strutturali, al momento i lavori alla Casa del dopo di noi a Busachi finanziata per 590 mila euro. Sospesi, per la risoluzione contrattuale con la ditta, anche i lavori al campus scolastico sportivo a Ghilarza, finanziato per 280 mila euro.

© Riproduzione riservata