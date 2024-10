Ci sono i finanziamenti, ma i lavori non decollano. La ex Carlo Felice, ingresso principale di Macomer da Cagliari e Oristano e unico collegamento con l'area industriale di Tossilo, da quattro mesi attende l'intervento di messa in sicurezza di un fronte franoso, con la realizzazione di un muro per contenere il costone che sovrasta la strada.

La Provincia, proprietaria della strada, in un primo momento è intervenuta realizzando un senso unico alternato regolato da semaforo, che sta creando disagi e generando proteste, soprattutto da parte delle imprese che operano nell'area industriale di Tossilo e di centinaia di automobilisti.

L'argomento è stato affrontato nell'ultima riunione del consiglio comunale, dove l'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis, ha esposto l'attuale situazione: «Da mesi sollecitiamo la Provincia, telefonando quotidianamente all'ufficio tecnico», dice l'assessore. «Sappiamo che recentemente è stato nominato un progettista, per studiare un progetto concernente la realizzazione di un muro per contenere l'intero il fronte franoso, lungo oltre 100 metri. Ancora non ci hanno detto quando l'intervento potrà essere realizzato. Da quello che siamo riusciti a sapere l'inizio dei lavori potrebbe avvenire non prima del prossimo mese, ma per avere certezze attendiamo risposte dalla Provincia, che continuiamo a sollecitare».

