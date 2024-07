Si potrebbero verificare disservizi nell’ erogazione idrica a Flussio, Magomadas, Sagama, Suni e Tinnura. È quanto paventato da Abbanoa, con una comunicazione inviata ai Comuni e al servizio di igiene pubblica della Asl di Oristano.

«A causa delle condizioni climatiche stagionali – avvertono da Abbanoa- si è registrata una progressiva riduzione della portata in arrivo dalla sorgente "Luzzanas" con conseguente diminuzione della risorsa disponibile per i serbatoi dei Comuni in indirizzo».

Allo stato attuale la risorsa idrica proveniente dalle sorgenti non è infatti sufficiente a garantire la regolare erogazione idrica nelle 24 ore, «pertanto non possono escludersi disservizi per improvvisi cali di pressione o mancanza di alimentazione soprattutto nelle porzioni più alte degli abitati e nelle fasce orarie di maggior prelievo».

Per quanto di competenza del gestore, evidenzia l’ente, «si sta provvedendo con attività puntuali finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua erogata intervenendo mediante ricerca delle perdite occulte e stabilizzazione delle pressioni d'esercizio». Da qui allora la richiesta ai Comuni di intervenire invitando i cittadini al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali anche mediante l'emissione di specifiche ordinanze.

