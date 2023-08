È stato stilato il programma dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo a Siris.

Fino a domenica previsti 4 giorni di appuntamenti religiosi e civili, negli spazi della piazza dedicata a San Vincenzo, organizzati dal Comitato in suo onore. Stasera, alle 18.30, la processione del simulacro di San Vincenzo, dalla Chiesa di San Sebastiano alla chiesetta di San Vincenzo, accompagnato dal fisarmonicista Gianfranco Massa.

A seguire, gonfiabili e zucchero filato per i più piccoli e balli in piazza. Domani, alle 18, la processione per le vie del paese con il simulacro di San Vincenzo, accompagnato dai gruppi folk, dall’associazione “Launeddas del Sinis”, dal fisarmonicista e dai cavalieri. A seguire la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Monsignor Roberto Carboni, accompagnata dal Coro Polifonico “Sa Gloriosa”. Alle 19.30, “Su Ballu e Cresima”.

Alle 22, spettacolo “Isola in Festa”, con Giuliano Marongiu e musica in piazza. Sabato, alle 10.30, processione e messa solenne. Alle 18 animazione per bambini e, alle 22, esibizione del gruppo “Festivalbar Story”. Domenica, alle 10, la Santa Messa e, al termine, il Santo verrà riportato nella Chiesa di San Sebastiano.

