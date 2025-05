Nessuna lezione, nessuna conferenza, ma solo le voci dei protagonisti.

L'Istituto comprensivo di Simaxis ha deciso di parlare di disabilità in modo un po' inconsueto. Un ex insegnante e un ex studente dialogheranno tra loro come hanno incontrato la disabilità a scuola, affrontando il tema dell'inclusione scolastica degli studenti, soprattutto coloro con disabilità o disturbo o condizioni particolari, in modo fuori dagli schemi.

L'appuntamento è per venerdì 16 maggio, alle 16,30 al Centro sociale. Nell'incontro dal titolo “Noi & Loro”, i due protagonisti condurranno la loro conversazione, divertente e ricca di spunti di riflessione, accompagnando l'ascoltatore a rivalutare l'importanza delle parole nonché l'approccio che si pone in essere nell'affrontare diverse situazioni, ormai molto frequenti, e a considerare nuove strategie didattiche, lessicali e comportamentali per il futuro.

Attraverso una modalità comunicativa autoironica i due protagonisti spiegheranno cosa significa fare i conti con la disabilità fin dalla nascita, o l'impatto imprevisto in seguito ad un trauma o ad una malattia, o le emozioni di un familiare di fronte alla disabilità di una persona cara, senza trascurare l'esperienza di un'educatrice o di un docente di sostegno. L'incontro è aperto a tutti: genitori, insegnanti, studenti, educatori, dirigenti, operatori sociali, collaboratori scolastici, insomma a chiunque, in qualche modo, abbia a che fare, o abbia avuto a che fare, con la scuola.

