Sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini, ma anche un modo per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Anche il Comune di Simaxis entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute. Progetto promosso da Anci per la promozione dei sani stili di vita. L’inaugurazione del nuovo spazio è in programma per sabato 12 aprile alle 11 nel parco di Sant’Elena. Ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento attraverso un semplice qr code presente su ogni singolo attrezzo. Il Comune di Simaxis ha dato in adozione l’area attrezzata all’Asd Polisportiva Simaxis 2014 che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Saranno presenti all’evento gli amministratori e i responsabili del progetto. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del qr code e attività pratiche con i ragazzi dell’Asd Polisportiva.

