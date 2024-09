Dopo diversi colloqui intercorsi negli ultimi anni tra le amministrazioni, verrà suggellato il 7 e l’8 settembre il gemellaggio tra i comuni di Siamanna e Sacrofano.

L’ufficialità, a seguito di numerosi contatti con i rappresentanti delle due Comunità, è arrivata nella giornata di giovedì, quando il Consiglio comunale ha approvato il Patto di gemellaggio, conferendo mandato al Sindaco per la stipula dell'atto.

L’iniziativa rappresenta un'opportunità per i cittadini, volta a instaurare rapporti di cooperazione e scambi che potranno stimolare la creazione di legami di amicizia e collaborazione in tutti i settori che costituiscono il tessuto civile, sociale ed economico. L'obiettivo sarà quello di lavorare insieme per mantenere relazioni di amicizia che favoriscano il progresso, lo sviluppo e il benessere di entrambe le Comunità.

Il rapporto di amicizia sarà ufficiale con la firma del patto, prevista sabato e domenica prossimi.

«Abbiamo accolto ben volentieri – commenta il sindaco Franco Vellio Melas – l’invito del Comune di Sacrofano. È un modo per far socializzare due comunità diverse sia territorialmente che come tradizioni, ma con alcune cose in comune quali il Palio, la festività di San Giovanni e la coltura dell’olio. Sarà un’occasione di scambio di culture diverse che arricchirà e sarà di buon auspicio per il rapporto di amicizia tra le due comunità».

