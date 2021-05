A Siamanna, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, è stata approvata una delibera nella quale sono state individuate le risorse da destinare all’assegnazione di contributi ordinari annuali a favore di associazioni, comitati, enti pubblici ed enti privati. Nel particolare, i contributi verranno destinati nei settori sportivo, del volontariato sociale, dello sviluppo economico, turismo e promozione territoriale, umanitario, ricreativo, culturale ed educativo, salvaguardia di tradizioni storiche, civili e religiose, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria e protezione civile.

L’importo disponibile si aggira attorno 9.000 euro, diviso in 3 settori. Sono previsti 4.600 euro in favore di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio, 3mila euro per le attività sportive e 1.500 euro per le associazioni operanti nel volontariato sociale.

A causa dell’emergenza pandemica presente su tutto il territorio nazionale, che hanno portato alle restrizioni delle attività destinate al pubblico, la pubblicazione dei bandi per la concessione verrà effettuata a partire da fine giugno, per consentire ai destinatari di poter riprogrammare le attività.

