Il Comune di Siamanna ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di cittadini residenti, o che vi trasferiscono la residenza da un comune con più di 3mila abitanti per l’acquisto o ristrutturazione di prime case.

L’iniziativa rientra all’interno degli interventi regionali in materia di contrasto allo spopolamento che prevede la concessione ai cosiddetti “Piccoli Comuni”, contributi per acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di 15mila euro. La somma destinata al Comune di Siamanna è di circa 30mila euro in totale per l'annualità 2024.

Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 21 dicembre via Pec (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it) o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune.

