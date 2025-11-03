Sono terminati i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Siamaggiore che ha riaperto oggi al pubblico. Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nella provincia di Oristano ad oggi sono 56 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 54 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione. Il progetto “Polis” valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in altri 74 uffici postali della provincia di Oristano, anche nell’ufficio postale di Siamaggiore sono già disponibili direttamente a sportello i “certificati Inps” con la possibilità di richiedere il “cedolino pensione”, “certificazione unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di volontaria giurisdizione” e tanto altro ancora. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela.

© Riproduzione riservata