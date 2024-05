Una petizione di fondi per sostenere e rafforzare l’offerta culturale de Cabudanne de sos poetas, il festival letterario internazionale che ha fatto conoscere Seneghe nel mondo e ha portato cultura da tutte le parti del mondo nel borgo montiferrino.

Un appello ai tanti aficionados de Cabudanne, lanciato dall'associazione culturale Perda Sonadora, che lo organizza da vent’anni, per «continuare a garantire la realizzazione di un festival libero e offrire una proposta culturale di altissima qualità e alla portata di tutti e tutte in modo assolutamente gratuito, abbiamo ancora e sempre bisogno del vostro sostegno».

Un momento dell'edizione 2023 (foto Pintus)

L’associazione spiega: «Quest’anno il nostro festival compie vent’anni, nei quali si è guadagnato un posto di riguardo tra i festival letterari nazionali e internazionali, nel cuore degli appassionati e delle appassionate di poesia, letteratura, musica, teatro e arte. Seneghe si anima e accoglie poeti, poetesse, autori e autrici da tutto il mondo diffondendo cultura, valorizzando la ricchezza delle nostre tradizioni, creando un ponte con cui far maturare connessioni forti e durature tra le diverse culture e generazioni».

Cabudanne 2023 (foto Pintus)

I sostenitori già confermati: «contiamo sul supporto economico della Fondazione di Sardegna e speriamo anche sul contributo regionale e di alcuni sponsor». Ma non basta perché «le spese per l’organizzazione sono ingenti e per questo abbiamo lanciato la raccolta fondi ai tanti affezionati e simpatizzanti del Festival».

La piattaforma dedicata dove poter contribuire è GoFundMe: «Ogni donazione, anche piccola, farà la differenza. Mettiamo la poesia al centro della cultura, unisciti anche tu», sottolinea l’associazione.

