C’è tempo fino a venerdì 18 ottobre per effettuare le prenotazioni dei lotti per il legnatico e la richiesta di consegna di legna a domicilio.

Potranno effettuare la prenotazione solamente i titolari del diritto ad uso civico. Sono gli ultimi giorni per effettuare le procedure per la campagna silvana nel monte di Seneghe per l’autunno e inverno 2024-25.

L’amministrazione comunale ha individuato le località Funtanas e Su Pranu de Cuguzzu, stabilendo le tariffe e i quantitativi che è possibile assegnare. Si va da un minimo di 1 metro stero a un massimo di 6 per nucleo familiare, per un prezzo che è stato fissato in 16 euro a metro stero.

Per i richiedenti la consegna della legna a domicilio il quantitativo potrà essere compreso tra un minimo di 8 quintali e un massimo di 44 per nucleo familiare.

Della consegna si occuperà la ditta affidataria del servizio. Tutte le procedure e le consegne sono monitorate da Tecnici del Corpo Forestale.

