Lo Spazio Gioco per i bimbi sta per aprire i battenti. Sono aperte infatti le iscrizioni per le attività della prima infanzia che si svolgeranno fino alla fine dell'anno educativo 2025.

Il servizio ludico e di apprendimento è rivolto ai bambini di Seneghe e Milis della fascia d’età 1-3 anni. Si terrà presso la vecchia scuola elementare in piazza Deriu dal lunedì al venerdì al mattino.

Per aderire, entro giovedì 20 marzo, l’avviso pubblico e il modulo di iscrizione si può reperire nel sitoweb del Comune, in ogni caso l’iscrizione dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo brevi manu o inviata alla mail protocollo.seneghe@legalmail.it

Un’opportunità per i bimbi in tenera età di socializzare e conoscersi attraverso le attività ludiche, e anche per sviluppare competenze formative che potrebbero tornare utili in futuro.

