L’emozione era palpabile stamattina davanti alla chiesa parrocchiale in piazza San Giovanni, quando le tre bandiere dell’Ardia del 6 -7 luglio hanno fatto la loro prima uscita ufficiale davanti ai propri compaesani dopo l’investitura a capicorsa.

Come usanza vuole sa prima pandela Marco Mongili, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, rispettivamente segunda e terza, hanno preso parte alla festa ed alla processione di Sant'Isidoro insieme ad un centinaio di cavalieri ed amazzoni di tutte le età che non sono voluti mancare ad uno degli appuntamenti più attesi ed importanti della comunità sedilese. Alla loro testa era ieri il cavaliere Giuseppe Spiga che ha avuto l’onore di portare la bandiera.

Bellissimo il colpo d'occhio anche del giogo di buoi e del carro con all'interno sistemata la statua del Santo, accompagnata dai confratelli, dai componenti dei diversi comitati ed associazioni presenti in paese con i loro eleganti stendardi di Sant'Isidoro, San Giovanni, San Costantino, San Basilio, San Giacomo. Piazza gremita per ammirare il passaggio per tre volte consecutive dei cavalli intorno alla chiesa, a conferma di quanto sia consolidato e sentito l’appuntamento della festa primaverile in onore del patrono del mondo agropastorale.

Sa prima pandela Marco Mongili non nega l’emozione per la lunga attesa ma ha già rivolto lo sguardo alla corsa del 6 e 7 luglio. «Il mio è un sogno che si avvera dopo tanti anni di attesa e il mantenimento di una promessa fatta. Ho scelto di avere accanto a me due amici oltre che ottimi cavalieri di cui mi fido molto. Ci stiamo preparando per ora da soli, ma pian piano inizieremo a farlo insieme». Anche le altre due bandiere si mostrano emozionate ma fiduciose di far bene . “Siamo pronti al compito che ci aspetta – affermano spada e Nieddu- cercheremo di onorare il santo in quello che è anche un momento di fede”. Il terzetto di testa ha una grande esperienza alle spalle. Il capocorsa ha affiancato da seconda bandiera Giovanni Mula nel 2010, mentre Spada, da giovanissimo, ha svolto il ruolo di terza bandiera nel 2004 e 2005 rispettivamente con Salvatore Atzas e Francesco Pes.

Anche il parroco don Battistino Mongili, da buon sedilese, è contento della grande partecipazione alla celebrazione religiosa, ricordando le altre due occasioni importanti prima della festa di San Costantino, quando gli stessi cavalieri prenderanno parte alle processioni del Corpus Domini e del patrono San Giovanni Battista.

Presenti stamane pure il sindaco Salvatore Pes ( a cavallo), mentre il presidente del Comitato Santu Antinu Anna Rita Nanu ha partecipato alla processione in testa al gruppo dell’associazione, che ha il compito di organizzare l’Ardia. «In paese si respira già il clima dell’Ardia - afferma- ed i preparativi procedono spediti. Aspettiamo l’Ardia tutto l’anno e l’augurio che posso fare sin da oggi è che tutto vada bene per i capicorsa, cavalieri e pubblico».

