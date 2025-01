Il Santuario di San Costantino, uno dei quattro luoghi di culto scelti come Chiesa giubilare nella diocesi Bosa - Alghero per fede e tradizione, vivrà un importante momento liturgico sabato 4 gennaio per l’apertura del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco.

Alle 16 il parroco don Maurizio Demartis presiederà la santa messa solenne alla quale è prevista la partecipazione numerosa non solo dei sedilesi ma anche di tanti pellegrini provenienti dai centri del territorio. Il santuario per tutta la durata dell’anno santo sarà un luogo dove poter acquistare l’Indulgenza giubilare.

Un altro riconoscimento importante dunque per il santuario sedilese che recentemente è stato inserito nel censimento dei progetti dei Rotary Club della Sardegna, per la cultura e il patrimonio Unesco. I punti di forza della proposta erano stati messi in luce nel corso della “Giornata della Cultura della Sardegna" promossa e organizzata dalla commissione distrettuale beni culturali e rapporti con l’Unesco del distretto Rotary 2080, di cui fa parte anche il Rotary club centro Sardegna.

A presentare la candidatura l’avvocato sedilese Teresa Manca con la relazione "Il santuario di Santuario di San Costantino, tra storia, fede e tradizione”.

