Sono stati assegnati trenta giorni di cure a Roberto Calaresu, il militare di Carbonia di 47 anni rimasto ferito nell’incidente sulla Statale 131, avvenuto ieri pomeriggio vicino a Tramatza, costato la vita a Stefano Pistis, 45 anni, di Sant’Anna Arresi, suo collega del terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari, di stanza a Teulada.

Calaresu è ricoverato al Brotzu: ha riportato doversi traumi ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente, per la quale non si esclude alcuna ipotesi, è al vaglio degli organi competenti.

I funerali di Pistis saranno celebrati domani, 5 giugno, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna Arresi. Il rito sarà officiato da monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell'Ordinariato Militare per l'Italia, che sarà assistito dal cappellano militare del terzo reggimento bersaglieri, padre Antonio Atzeni.

