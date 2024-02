Dodici stelle e una bella remada. Il gremio dei Contadini regala una Sartiglia che, a dispetto del maltempo e del vento, resterà negli annali.

Su Componidori Giovanni Utzeri non è fortunato e non riesce a fare centro nè con la spada né con su stoccu. Non va bene nemmeno per su segundu Andrea Zucca e su terzu Paolo Faedda.

Mentre la prima stella arriva alla quarta discesa con Fabrizio Manca che martedì sarà il capocorsa del gremio dei Falegnami.

Stella anche per Claudio Tuveri, Daniele Mattu, Andrea Brai, Andrea Solinas, Elisabetta Sechi, Luca Murtas, Salvatore Montisci, Tullio Zucca, Alessandro Cester, Emanuela Colombino, Andrea Manias.

Chiusa la corsa alla stella, lo spettacolo si è spostato in via Duomo per le pariglie.

