Il bilancio finanziario per l’anno corrente 2025 e per il triennio fino al 2027 ottiene il via libera in consiglio comunale con i voti della maggioranza e quello contrario della minoranza guidata da Giovanni Matta.

«Abbiamo dato ampia disponibilità a discutere della ripartizione delle risorse e ragionare sugli interventi da realizzare e non siamo mai stati convocati ad hoc. Abbiamo sempre dimostrato responsabilità e rispetto nei confronti dell’istituzione, però da oggi non siamo più disponibili a sostenere le scelte della maggioranza. Per il progetto Iscol@ son passati tanti ormai dallo stanziamento delle risorse ma ancora non si vede niente», spiega Matta.

Ben 17 milioni le risorse previste quest’anno per il funzionamento della macchina amministrativa e importanti investimenti nel territorio, interventi di assetto idrogeologico e opere urbane. L’anno successivo, 2026 la previsione di cassa è 6 milioni e 600mila, mentre per il 2027 6 milioni e 900mila.

Risorse impegnate per diverse voci di spesa: dal funzionamento dell’ente alle politiche sociali, dalla difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico fino all’istruzione e cultura. Per il 2025 son 9 milioni e 300mila sono per le opere pubbliche: 4 milioni e 300mila per il progetto Iscol@ rinnovamento integrale dell’Istituto scolastico, poi completamento del campo sportivo comunale Su Murischeddu con 1 milione e 400mila, quindi interventi di protezione civile tra cui messa in sicurezza di aree sensibili e assetto idrogeologico, e sistemazione viabilità rurale, infine ampliamento del cimitero comunale e realizzazione del depuratore a San Leonardo.

Le altre spese amministrative correnti: per la gestione generale e del personale 1 milione e 600mila. Per l’assetto del territorio ed edilizia abitativa 430mila, per le Politiche sociali 3 milioni e 200mila, per trasporti e mobilità 770mila. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1 milione, gli interventi di protezione civile prevedono 3 milioni.

Dunque 770mila per il settore agricolo e 195mila per il turismo. Fondi e accantonamenti 161mila e debiti 36mila.

Il sindaco Diego Loi: «Abbiamo approvato il bilancio nell’interesse della comunità. Stiamo portando a compimento il lavoro amministrativo con importanti novità sulla Scuola, e lavori pubblici di capitale importanza su assetto idrogeologico e messa in sicurezza per tutelare e valorizzare il nostro territorio».

