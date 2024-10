Gli spazi saranno tinteggiati con un’apposita vernice rosa e segnalati attraverso una cartellonistica specifica. Il Comune di Santa Giusta, nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, ha deciso di sostenere la mobilità delle donne in gravidanza, delle neomamme e delle famiglie con prole fino a due anni. Come? Istituendo spazi dedicati denominati “parcheggi rosa”. In tutto saranno sei. “Rappresenta un segno di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie - si legge nella delibera con la quale il Comune istituisce le aree, firmata dalla responsabile della polizia locale Antonello Lombardo - con cui si riconosce la natalità come valore sociale. Potranno usufruire dello “stallo rosa” le persone munite di apposito pass da esporre sul veicolo”. Gli stalli di sosta riservati saranno installati nei punti di maggiore interesse e di maggiore traffico: in piazza Othoca, nei pressi dell’ufficio postale, in via Manzoni, vicino alla basilica, in via Papa Giovanni XXIII, nei pressi della Farmacia, in via Manzoni, non lontano dal Banco di Sardegna, in via Papa Giovanni XXIII e infine in via Garibaldi, nell’area di parcheggio nei pressi del Comune.

© Riproduzione riservata