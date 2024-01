Non ci sarà opposizione, nessuna interrogazione o interpellanza, ma solo voglia di collaborare con il Comune, quello vero. È la missione che vogliono portare avanti i baby amministratori. A Santa Giusta si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. È stato nominato primo cittadino, con tanto di fascia tricolore indossata con orgoglio, Daniele Manno, appena 11 anni, in prima media, nella sezione h. Gli altri consiglieri sono Sofia Pisanu, vice sindaco, poi Elisa Frau, Dennis Loddo, Giulia Carta, Layra Meloni, Gabriele Cadoni e Francesco Sassu.

Tante le proposte che a breve proporranno al Comune: «Ci piacerebbe installare più cestini con posacenere incorporato nei marciapiedi del paese - spiega il baby sindaco Daniele Manno -. Ma anche realizzare piste ciclabili, piantare molti più alberi e sistemare i bagni della palestra. Ci piacerebbe inoltre installare nel giardino della scuola un prato sintetico».

I mini amministratori non dimenticano gli animali: «Sarà nostra intenzione organizzare una raccolta cibo per i randagi». E che non manchi il dialogo: «Gli incontri per discutere dei problemi nell’ambito scolastico - conclude Manno - sono essenziali».

Insomma, il Consiglio ha le idee ben chiare. Tra non molto sarà avviato il lavoro assieme a quello “vero” guidato dal sindaco Andrea Casu. Non è mancato Mario Di Rubbo, insegnante in pensione che da anni porta avanti questa iniziativa: «Ben vengano i Consigli dei ragazzi, del resto sono loro il nostro futuro. Le loro idee sono esemplari. Gli amministratori dei Comuni dovrebbe prendere esempio da loro, In tutti i Consigli che giorno dopo giorno nascono si sentono proposte sempre più valide. In provincia di Oristano a breve nascerà il Consiglio dei ragazzi di Palmas Arborea e di Busachi». A Santa Giusta, durante la presentazione del Consiglio, era presente anche il questore di Oristano Giuseppe Giardina.

