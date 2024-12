L’ex mattatoio di Santa Giusta diventerà prima o poi un centro culturale? Chissà. Per ora l’enorme edificio è un’enorme incompiuta. Il Comune però non molla e tenta ancora una volta di trovare le risorse per la ristrutturazione e l’ampliamento.

È di pochi giorni fa la delibera con la quale la Giunta ha deciso di dare mandato agli uffici comunali per partecipare al bando promosso dalla Regione e rivolto agli Enti locali della Sardegna, per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani. Per trasformare l’ex mattatoio in un centro culturale d’eccellenza, perché questa è la decisione degli amministratori, il Comune chiede un finanziamento di 760 mila euro. Ma si impegna a finanziare l’intervento mettendo a disposizione 140 mila euro. E chissà se questa volta la richiesta andrà a buon fine. I progetti che l’amministrazione di Santa Giusta aveva presentato tre anni fa nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non tutti avevano raggiunto il punteggio minimo per essere finanziati. Tra questi anche la ristrutturazione dell’ex mattatoio, tra la zona artigianale e Cuccuru e Portu. “Ma noi non molliamo - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Anche perchè non possiamo perdere i soldi già utilizzati per la progettazione. Ecco perché abbiamo deciso di partecipare a questo nuovo bando. Gli esperti del Pnrr hanno già rimodulato il progetto per poter avanzare una nuova richiesta di finanziamento”.

