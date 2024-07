Il Comune di Santa Giusta ci riprova: questo fine settimana dopo anni di stop sarà nuovamente attiva l'area camper, realizzata nel 2018 in via Darsena. Pochi giorni fa la Giunta ha approvato le tariffe per sostare all'interno. Atto obbligatorio per poi procedere con l'apertura. Per lo scarico e carico dell'acqua i camperisti dovranno sborsare sei euro. Otto euro invece per sostare 12 ore. La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.

Il pagamento, come si legge nel documento, avviene tramite il “Sistema InareaApp 4.0”, dopo aver scaricato l'applicazione. Tutte le informazioni sono ben specificate all'ingresso. L'area camper è stata realizzata sei anni fa grazie ai 20mila euro che l'amministrazione aveva vinto dopo aver partecipazione al bando dal titolo "I comuni del turismo in libertà", indetto dall'associazione Produttori Caravan e Camper in collaborazione con l'Anci.

I vincitori in tutta Italia erano pochissimi, tra cui appunto il Comune di Santa Giusta. Il progetto ambizioso che in teoria doveva dare la possibilità ai camperisti di fermarsi in un’area poco distante dal Comune per sostare qualche ora e usufruire di diversi servizi come il carico e scarico dell'acqua e l'utilizzo dell'energia elettrica era durato pochissimi mesi. I macchinari avevano avuto subito dei problemi tecnici, ma c'era stata anche l'incursione dei vandali. Nei mesi scorsi, grazie ad ulteriori 15mila euro che il Comune ha ottenuto dalla Regione, l'area è stata ripristinata.

