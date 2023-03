San Vero Milis e Firenze unite dall’arte.

L’Accademia di Belle Arti della città toscana, in seguito a una convenzione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi, farà arrivare nel paese del Sinis diversi studenti che avranno il compito di impreziosire alcune zone del paese.

Si parlerà dell’interessante progetto giovedì 30 marzo in occasione del Consiglio comunale. Tutto nasce nel 2022 quando il Comune di San Vero Milis ospitò un convegno sull’arte contemporanea. Durante quell’iniziativa diversi rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze pensarono di far arrivare nel paese qualche loro studente per la realizzazione di lavori artistici da lasciare alla comunità.

Ancora non è chiaro dove i giovani talenti esprimeranno la loro arte. Uno dei siti potrebbe essere, ad esempio, il giardino del museo, un ambiente pensato proprio per dare spazio all’arte.

Giovedì, durante il Consiglio comunale, il sindaco Tedeschi presenterà nel dettaglio il progetto a tutta l'assemblea.

All’ordine del giorno c’è anche l’adesione al Distretto rurale Sardegna Centro occidentale ma anche la sospensione temporanea della valorizzazione delle terre a uso civico nelle borgate marine per utilizzare alcune aree come parcheggi a pagamento.

