C'è chi non ha rispettato il divieto di sosta e chi di fermata. Ma anche chi non ha pagato il parcheggio nelle aree blu. Gli uffici di San Vero Milis sono al lavoro per riscuotere coattivamente 66 sanzioni non pagate. Si tratta di verbali emessi dalla polizia locale nel 2019: violazione alle norme del Codice della strada per un totale di 18.000 euro.

Pochi giorni fa, il responsabile dell'area amministrativa del Comune di San Vero Milis, ha firmato la determina per l'approvazione del ruolo coattivo delle somme che avverrà tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma anche per imputare la somma di 18.184 euro al bilancio di previsione.

Si tratta di un procedimento obbligatorio per legge con cui l'amministrazione esige il pagamento del tributo, in questo caso la sanzione, non pagata spontaneamente dal creditore.

© Riproduzione riservata