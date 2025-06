Migliorare il servizio elettrico, rendere più resiliente la rete elettrica di distribuzione e valorizzare il paesaggio.

Sono gli obiettivi che E-Distribuzione vuole raggiungere nella borgata turistica di San Giovanni di Sinis. A pochi metri dal mare sta per partire un importante progetto che prevede di realizzare una nuova cabina elettrica e 100 metri di una nuova linea sotterranea con la contestuale rimozione di 5 pali.

La rete in questo modo sarà ancora più resiliente e meno soggetta all'azione dei fenomeni ambientali legati agli agenti salini e all'esposizione ai venti di maestrale tipici della borgata.

«La valorizzazione del paesaggio, e la sostenibilità ambientale, unitamente all'utilità degli interventi per il territorio, sono valori fondanti su cui abbiamo basato i nostri progetti, a partire dalla sostituzione delle linee aeree all'interno del centro abitato di Cabras - afferma Alessandro Uccheddu – responsabile della programmazione - continuiamo ad investire su progetti di sviluppo sostenibile e oggi, con la posa della cabina box, prende avvio questo cantiere, inserito in un contesto di pianificazione più ampio di ammodernamento e potenziamento dell'intera area del Sinis».

Per il sindaco di Cabras Andrea Abis, «la realizzazione della nuova cabina e il rinnovamento della rete elettrica a San Giovanni di Sinis rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione infrastrutturale del nostro territorio, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio. È il risultato di un dialogo costante e proficuo tra il Comune di Cabras ed E-Distribuzione, che sta portando ad investimenti importanti che progressivamente stanno migliorando concretamente la qualità del servizio elettrico in una delle aree più strategiche del nostro Comune, anche in vista dell'intensa stagione turistica. Interventi di questo tipo rafforzano la nostra visione di sviluppo armonico, in cui innovazione e rispetto per l'ambiente camminano di pari passo».

