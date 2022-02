Allarme incendio ad Arborea, all’interno del centro di raccolta rifiuti di Masangionis.

A innescare il rogo – che le squadre del 115 sono riuscite a domare limitando i danni - sarebbe stata una bombola del gas, conferita in maniera erronea e finita dove non doveva essere.

A confermarlo è una nota del Consorzio industriale provinciale oristanese, dove si legge: “Nella mattina di oggi, intorno alle 8, un operatore ha individuato una fiammata improvvisa nel mucchio di rifiuti ingombranti che stava movimentando con un mezzo meccanico all’interno del capannone che ospita la linea del secco residuo e degli ingombranti.

La fiammata, presumibilmente causata da una bombola contenente gas, non ha causato danni alle persone o ai mezzi, ma ha innescato un incendio che ha rapidamente interessato il cumulo dei rifiuti. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano e Ales ha consentito di circoscrivere e domare l’incendio, evitandone la propagazione all’intero capannone e alle altre linee di lavorazione dei rifiuti”.

“L’area è stata quindi messa in sicurezza, e non appena possibile si procederà alla valutazione degli eventuali danni alle strutture.

In considerazione della limitata entità dell'evento si ritiene che ci non siano stati danni all'ambiente”, conclude il Consorzio.

Per il presidente Nando Faedda “questo evento ha evidenziato il buon funzionamento delle misure di prevenzione presenti in impianto e conferma la grande professionalità del personale dei vigili del fuoco, mentre provoca forte disappunto la negligenza di chi, in maniera totalmente irresponsabile, si sbarazza di rifiuti pericolosi conferendoli in maniera inappropriata in un circuito di raccolta non idoneo, mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori, delle strutture impiantistiche e dell’ambiente”.

(Unioneonline/l.f.)

