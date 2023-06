Scappato dal San Martino di Oristano dove era ricoverato per la riabilitazione in seguito a un gravissimo incidente in monopattino avvenuto circa un mese fa a Cagliari, per fortuna ritrovato poco dopo.

Sono state ore di grandissima apprensione per i familiari di Andrea Giambroni. Commerciante cagliaritano di 40 anni, un mese fa – il 3 maggio scorso – mentre viaggiava con il suo monopattino elettrico è caduto a causa di una buca in via XX Settembre, battendo con violenza la testa.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, ma dopo tre settimane si è risvegliato dal coma ed è stato trasferito al San Martino di Oristano per la riabilitazione. Ha ancora il cranio fracassato, ma è fuggito dall’ospedale oristanese.

Immediato è scattato l’allarme dei familiari, così come le ricerche dei carabinieri. Per fortuna l’allarme è rientrato poco dopo, il 40enne è stato ritrovato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata