Restrizioni stradali tra Santa Giusta e Oristano per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori durante l’esecuzione dell’intervento.

Sono entrati nel vivo i lavori per il rifacimento della strada provinciale 56 che collega i due Comuni. Come prevede un'ordinanza specifica emessa dal responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza del Comune di Santa Giusta, i lavori di adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali che dovrà svolgere l’Impresa, la Intercos di Quartu Sant'Elena, prevedono l’invasione di due corsie nella carreggiata in direzione Oristano-Santa Giusta, pertanto il traffico verrà convogliato sulla carreggiata opposta con doppio senso di circolazione.

Inoltre, viene regolamentata la svolta in uscita e in entrata nella via Puccini mediante un ciclo semaforico temporaneo. Mentre la svolta a sinistra sulla direttrice Oristano-Santa Giusta viene interdetta. L’appalto in corso riguarda il tratto della strada provinciale 56 compreso tra la rotatoria di accesso alla via Dublino e l’ingresso dell’abitato di Santa Giusta, e prevede anche la realizzazione di una rotatoria nell’incrocio con la via Parigi, una rotatoria nell’incrocio con l’area Pip ed una viabilità interna a servizio delle attività produttive prospicienti la via Papa Giovanni XXIII.

I lavori sono stati consegnati all’impresa affidataria nel mese di gennaio e dovranno concludersi entro l’anno. Il Consorzio evidenzia che le restrizioni alla circolazione stradale, indispensabili per garantire condizioni di sicurezza, sono state definite per limitare al minimo i disagi per gli utenti ed auspica che possano durare il meno possibile.

© Riproduzione riservata