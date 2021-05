Un malvivente armato e mascherato ha fatto irruzione nella tarda serata di ieri nella tabaccheria di Battista Manis a Terralba, in via Manca.

Il bottino si aggirerebbe sui mille euro.

La rapina è avvenuta verso le 20,30 quando l’impiegata stava per chiudere la tabaccheria. La donna aveva terminato la consueta chiusura della contabilità, ieri si giocava al Superenalotto, quando il malvivente ha fatto irruzione all’interno. Aveva il volto coperto da un passamontagna ed era armato con una pistola, non si può escludere un’arma giocattolo. Alla donna, visibilmente spaventata, ha intimato di consegnare il denaro contenuto nella cassa. La commessa non ha opposto alcuna resistenza e, dopo aver aperto il registratore, ha raccolto le banconote che vi erano contenute, tutte di piccolo taglio, e le ha consegnate al rapinatore, quasi mille euro. Un minuto dopo lo sconosciuto è uscito di corsa ed è scappato, insieme ad un’altra persona, facendo perdere le tracce tra i vicoli del centro storico di Terralba.

La commessa, ancora scossa, ha chiamato il titolare della tabaccheria e i carabinieri di Terralba. Le ricerche dei malviventi, andate avanti per alcune ore, non hanno dato alcun esito.

