Venerdì 6 dicembre, a Pau, si terrà un corso gratuito di “Basic Life Support an Defibrillation”, per il supporto alle funzioni vitali di base defibrillazione, legato al primo soccorso.

Il corso verrà tenuto da istruttori certificati dell’associazione “Mondo Mare Arbatax”.

L’iniziativa è indirizzata a chi vuole conoscere e approfondire le manovre di rianimazione di base e a coloro che, per lavoro, possono essere testimoni di eventi sanitari critici. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno superato la valutazione pratica, verrà rilasciato un attestato nominativo con numero identificativo personale, valido e riconosciuto sul territorio nazionale. L’attestato avrà validità di 2 anni.

Il corso si terrà nell’aula polivalente, dietro il palazzo comunale, dalle 9 alle 14 di venerdì 6 dicembre. Il corso è gratuito. Le persone interessate potranno iscriversi presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro lunedì.

«Siamo particolarmente sensibili al fatto – commenta la sindaca Alessia Valente - che sempre più spesso si senta di casi di arresto cardiaco. Per questo motivo abbiamo a Pau due defibrillatori ma ci teniamo a formarci perché in situazioni di emergenza sono le nozioni apprese in questi importanti corsi che possono fare la differenza».

