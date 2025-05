Sarà più protetta, quest’estate, la grande pineta di Is Arenas che si estende tra Cuglieri, Narbolia e San Vero Milis.

Per prevenire gli incendi ci sarà monitoraggio costante 24 ore al giorno con videocamere, apposita segnaletica di soccorso e l’uso di grosse vasche d’acqua mobili. Il piano di salvaguardia antincendio dell’oasi verde di 1300 ettari è stato presentato stamane in Prefettura, a Oristano, nel vertice con il prefetto Salvatore Angieri che precisa: «Si rende necessario adottare misure urgenti per la salvaguardia della pineta, un bosco esteso e di grande e rilevanza turistica. L’intento è mantenere la sicurezza di residenti, turisti e fruitori dell’area in caso di incendio boschivo».

L’approvvigionamento d’acqua per i vasconi mobili sarà coordinato dalla Direzione regionale della Protezione in collaborazione con i Comuni. L’impianto di videocamera per vigilare giorno e notte sul polmone verde, in territorio di Narbolia, sarà collegato alla sala operativa del Comando provinciale dei Carabinieri, d’intesa con il Corpo forestale, onde monitorare costantemente il territorio. Regolamentazione della sosta e migliore gestione del traffico veicolare sono tra le misure che saranno adottate per la tutela dell’area naturalistica: per agevolare i mezzi di soccorso e antincendio in caso di intervento. Sarà quindi installata quindi cartellonistica ad hoc per indicare le vie di fuga.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Cuglieri Andrea Loche, il prinmo cittadino di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu, il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, il questore Giovanni Corrado Marziano, il comandanti provinciali dei carabinieri Steven Chenet, il comandante provinciale della Guardia di finanza Giancarlo Sulsenti, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giancarlo Sulsenti e della Capitaneria di porto Andrea Chirizzi, oltre al Corpo forestale, Agenzia Forestas e Protezione civile regionale.

Un piano complessivo di tutela ambientale con l’impegno condiviso di tutti gli enti locali e regionali, e le istituzioni, quindi un'informazione mirata per tutti i vacanzieri e turisti per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, in caso di evacuazione.

