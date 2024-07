L’elevata temperatura e un leggero scirocco sono stati l’innesco ideale per fare ripartire l’incendio nelle campagne fra Paulilatino e Ula Tirso. Fiamme alte e una densa coltre di fumo nella zona in cui sabato scorso il rogo era stato provocato dal terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita tre motociclisti.

Sul posto sta operando il Corpo forestale, con il supporto di quattro elicotteri, due Superpuma e due leggeri. In arrivo due Canadair da Olbia.

Nel primo pomeriggio il fuoco si è riacceso e immediatamente l’apparato antincendio si è messo in moto. Sul posto sono arrivate le squadre del corpo forestale, dei vigili del fuoco, di Forestas e i barracelli ma poco dopo sono stati inviati anche un elicottero, due Superpuma e tre canadair. Si è cercato di bloccare da subito l’avanzata del fuoco dopo che sabato scorso aveva attraversato oltre 200 ettari di terra, devastando anche diversi oliveti.

