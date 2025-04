Novità in arrivo sulla viabilità a Paulilatino. Dal 28 aprile e sino all’ultimazione dei lavori, ci sarà infatti la chiusura alternata al transito della corsia di accesso e di uscita dalla Zona PIP all’altezza dello svincolo vicino all’intersezione con la via Nazionale. Lo prevede un’ordinanza firmata ieri dalla responsabile del settore polizia locale Francesca Meloni. La ditta che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione viaria e delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. ha chiesto infatti con una nota la chiusura alternata dell’accesso alla zona. Lo svincolo però è l’unico accesso all’area degli insediamenti produttivi. I lavori che si stanno realizzando prevedono la bonifica e il rifacimento della fondazione stradale, con successiva stesa del nuovo manto di bitume.

Per procedere è però necessario consentire il transito veicolare per una sola corsia in entrambi i sensi di marcia, regolamentando il transito nel tratto interessato dai lavori. L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà sistemare la segnaletica stradale e consentire nei limiti della sicurezza e dell’incolumità pubblica l’accesso alle proprietà private ed attività. Durante tutta l’esecuzione dei lavori la ditta dovrà regolamentare il transito in entrata e in uscita dalla Zona PIP per evitare disagi alla circolazione e tutelare la sicurezza degli utenti della strada e degli addetti ai lavori.

