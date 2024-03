Novità per quanto concerne la valorizzazione dei siti archeologici presenti nel territorio di Pau. Strettamente connessi all’attività del Museo dell’Ossidiana sono previsti interventi e risorse, destinate alla loro valorizzazione. È in fase d’avvio, infatti, un intervento finalizzato alla valorizzazione dell’area de “Su Forru de Sinzurreddus”, grazie a circa 100mila euro in arrivo dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. È in fase di realizzazione, inoltre, un progetto di 45mila euro finanziato dal Gal Marmilla per la valorizzazione dei luoghi della cultura.

Nello specifico, a Pau verrà realizzata un’area espositiva interna al museo nella quale saranno presentati gli esiti degli scavi archeologici condotti per oltre un decennio in “Su Forru de Sinzurreddus”. Altri 45mila euro, sempre finanziati dal GAL Marmilla, sono destinati alla manutenzione e messa in fruizione del sentiero di “Sa Scaba Crobina”.

«Grazie a questi interventi – commenta la sindaca Alessia Valente - potremmo partecipare attivamente al processo che è stato avviato per il riconoscimento da parte dell’UNESCO dei principali siti archeologici della Sardegna fra i quali è stato inserito il sito di su Forru e le officine litiche di Sinzurreddus».

