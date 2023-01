Nei giorni scorsi sono iniziati alcuni lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 53, nel tratto che collega Palmas Arborea e Santa Giusta. Gli interventi saranno a carico dell’amministrazione comunale di Palmas Arborea, per il tratto che rientra nel territorio del paese, che ha deciso di stanziare in totale circa 30mila euro dal bilancio comunale.

Nello specifico, dopo l’autorizzazione preventiva ottenuta dalla Provincia, il Comune palmarese interverrà, con 10mila euro, alla manutenzione e messa in sicurezza nel tratto tra la rotonda che si trova di fronte al cimitero del paese fino al confine con Santa Giusta. «È molto importante – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - per l'amministrazione comunale garantire la sicurezza in quel tratto stradale che specialmente in caso di pioggia, non era garantita. Questo rappresentava un intervento prioritario».

Con ulteriori 20mila euro circa, invece, verranno creati alcuni passaggi pedonali in rilievo, che fungeranno anche da limitatori della velocità, nel tratto tra le due rotonde della circonvallazione accanto all’abitato. «Appena le condizioni meteo lo permetteranno – conclude Cadoni - verranno realizzati nella stessa provinciale, circonvallazione di Palmas Arborea, gli attraversamenti pedonali rialzati, anch’essi realizzati con fondi dell'amministrazione Comunale e già autorizzati dalla provincia di Oristano. Un intervento che per la nostra Amministrazione è molto importante per garantire la sicurezza nella circonvallazione; inoltre, gli attraversamenti consentiranno di limitare la corsa delle macchine in quel tratto di strada che molto spesso viene percorsa ad velocità molto elevata».

