Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi occasionali rivolti ad associazioni ed enti pubblici o privati. Il bando vuole essere un sostegno dell’attività di organizzazione e realizzazione di festività o eventi di preminente interesse per la popolazione palmarese.

Potranno presentare la domanda di contributo associazioni, fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, associazioni non riconosciute e comitati, e soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo.

Il contributo occasionale è per due categorie di eventi: principali e non ricorrenti.

Per gli “Eventi Principali”, l’amministrazione comunale ha stanziato 7.150 euro, e comprendono le festività relative al Patrono di Palmas Arborea e Tiria, le Pariglie Palmaresi, che hanno quindi una cadenza temporale costante negli anni e un elevato grado di partecipazione. Per le altre iniziative non ricorrenti o occasioni di interesse popolare, lo stanziamento comunale è di 5.850 euro.

Le richieste andranno presentate entro il prossimo 7 febbraio, attraverso il modulo di richiesta online.

© Riproduzione riservata