Una mancata precedenza avrebbe provocato uno scontro tra due auto all’incrocio di via Conciliazione e via Tazzoli, a Oristano.

Sono rimasti feriti una donna e un uomo, entrambi residenti in città.

L’incidente ha coinvolto una Volkswagen Polo, condotta dalla donna, ed un’Alfa Romeo. L’impatto è stato violentissimo e i due veicoli sono rimasti semidistrutti al centro del crocevia.

Ad avere avuto la peggio è stato l’automobilista dell’Alfa che ha riportato lesioni e ferite a causa del malfunzionamento dell’airbag, ma non corre pericolo di vita. La donna ha invece riportato solo delle lievi contusioni.

Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici. Sono stati infatti soccorsi e trasferiti al San Martino di Oristano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco. Gli agenti hanno bloccato la circolazione del tratto di via Tazzoli con la via Cagliari per permettere agli uomini del 115 di mettere in sicurezza la sede stradale invasa dai detriti e dall’olio perso dal motore di una delle due auto.

Gli agenti della polizia locale hanno quindi effettuato i rilievi di legge e ora dovranno accertare le cause che hanno provocato l’incidente. L’ennesimo in quell’incrocio, altamente trafficato.

