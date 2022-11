Resta tesa la situazione all'interno del centrodestra oristanese.

Il tavolo politico, convocato in fretta e furia dal sindaco per questa mattina, è saltato. Assente il segretario dell'Udc, ufficialmente per motivi professionali. Si attende il vertice di lunedì, allargato ad assessori e consiglieri di maggioranza, per cercare di superare la situazione di stallo venutasi a creare dopo le dimissioni della delegata in Giunta ai Servizi Sociali Giovanna Bonaglini.

A sostituirla dovrebbe essere Carmen Murru, approdata nello scudo crociato dopo l'addio ai Riformatori. L'ipotesi, però, non convince il partito del sindaco.

Nei giorni scorsi l'Udc aveva lanciato al primo cittadino un ultimatum: "La firma del decreto di nomina entro il prossimo Consiglio comunale se vuole vederci ancora tra i banchi della maggioranza".

