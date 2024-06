Non solo conti correnti, spedizioni di pacchi e l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis. Ora in quattro uffici postali della provincia di Oristano, a Nurachi, Sedilo, Abbasanta e Uras, da alcuni è giorni è possibile anche richiedere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili dalla banca dati unica del Ministero dell’Interno.

La direttrice dell’ufficio postale di Nurachi, Angela Brunzu, illustra la novità: «È un bel vantaggio per il cittadino, che può usufruire di questi servizi per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica. Tutti coloro che lo desiderano, possono farlo direttamente allo sportello e in modalità digitale, attraverso il totem installato nella sala al pubblico».

«Sono già diversi coloro i quali, dopo aver appreso della novità – aggiunge la responsabile - si sono rivolti al nostro ufficio per avere maggiori informazioni: la semplicità con cui si possono ottenere i documenti ha colpito positivamente la nostra clientela che adesso, oltre a effettuare le “classiche” operazioni a sportello, potrà richiedere nella nostra sede, con il nostro supporto o in autonomia, i certificati desiderati».

A Nurachi l’ufficio postale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 è completamente rinnovato: «È un ufficio – spiega la direttrice – ora più moderno e più accogliente. Basti pensare che nell’ambito degli ultimi lavori sono stati ribassati gli sportelli per agevolare tutti i segmenti di clientela. Anche la sala al pubblico è stata riconfigurata, con nuovi arredi e un percorso in rilievo per i non vedenti».

