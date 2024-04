Per la presenza di pochi soci, è stata rinviata al 6 maggio l’assemblea del comitato di S.Ignazio convocata dal presidente Giampiero Cau per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, il tesseramento 2024 e il rinnovo delle cariche sociali. Dopo due anni giunge infatti alla conclusione il mandato del direttivo composto da nove elementi e che si occupa dei festeggiamenti civili nel novenario campestre.

Prima di sciogliere l’assemblea, il presidente Cau ha però voluto leggere una comunicazione ai presenti. «Con toni ironici e amari – spiega Cau - spiego i motivi per i quali non ci sono più le condizioni per rimanere in carica nonostante ci venga chiesto da tanti. Permettetemi di paragonare S. Ignazio ad uno degli alberi del bosco- afferma Cau - ma i giardinieri decidono di curare solo una parte di esso trascurando questa pianta, togliendole quella linfa vitale necessaria per crescere e rinvigorire. Perciò considerando le varie promesse fatte e non mantenute, non mi sento più motivato a proseguire questo camino. Non può esserci un futuro – conclude Cau - senza coltivare il nostro passato che sono le nostre radici, e anche se semplici non meno importanti».

© Riproduzione riservata