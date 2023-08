Si registra il punto di vista dell’ amministrazione comunale di Norbello, sulla delicata questione resa pubblica nei giorni scorsi da un gruppo di cittadini norbellesi, che come vicini di casa avevano lanciato un appello alle istituzioni attraverso l'Unione Sarda al fine di intervenire per cercare di risolvere una vicenda triste e di grave degrado nella quale versa una famiglia del paese.

“L’aggravarsi della situazione della famiglia in questione – evidenzia l’assessora alle politiche sociali Simona Mele - è stata presa in carico dai servizi sociali diversi mesi fa, attraverso l’adozione di misure e il coinvolgimento di enti e istituzioni, con le carte depositate presso l'ufficio dei servizi sociali».

«Gli interventi auspicati dai residenti – aggiunge Mele - non sono di facile e immediata attuazione considerate la situazione particolarmente delicata e la collaborazione con altri enti pubblici. Rimane piuttosto l'amarezza – sottolinea l’assessora - relativa al fatto che la situazione andrà sicuramente incontro a un miglioramento, ma non a una soluzione definitiva in quanto entrano in gioco diversi fattori contro i quali una pubblica amministrazione nulla può fare”.

