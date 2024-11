Tra Guilcier e Barigadu sono diverse le iniziative messe in campo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Comune di Ghilarza, in collaborazione con Associazione per Antonio Gramsci, ha organizzato un incontro che si terrà sabato 23 novembre alle 18 alla Torre Aragonese di Ghilarza. Sarà presente Najla Hassen, mediatrice interculturale arabofona, operatrice per i diritti umani, impegnata con le vittime di tortura e le donne più vulnerabili, in Italia e provenienti da Paesi stranieri. Dialogherà con lei Ilaria Onida. Previsti anche interventi musicali a cura di Luca Cadeddu Palma. A Paulilatino il 22, alle 18 nella sede della Consulta giovani, l’incontro “Discontrollo emotivo – Cogliere per tempo i segnali della violenza” a cura della neuropsichiatra infantile Franca Carboni. L’argomento verrà accompagnato da letture tratte dal libro “Le relazioni tossiche: da Grazia Deledda ad oggi” a cura di Barbata Caddeo. Sarà poi proiettato il cortometraggio “Dalia” di Joe Jeanne Piras.

A cura dell’associazione Cuore straordinario il 29 novembre alle 18 “Un confronto a più voci” con testimonianze di chi ha vissuto violenze. Interventi del Centro antiviolenza di Oristano e di quello degli ambiti del Plus Sanluri e Guspini. A Norbello il 22 un’iniziativa per i bambini delle scuole, alle 18,30 in biblioteca incontro sui temi dell’inclusività, tabù e identità con la scrittrice Elisa de Blasio; il 23 la proiezione del docufilm “Santa subito “di Alessandro Piva e alle 18,30 il reading “Un irresistibile miraggio del mondo. Grazia Deledda, Joyce Lussu e Maria Giacobbe raccontate da Paolo Soriga. Il 30 novembre, alle 18 in biblioteca, l’incontro “Educare alla non violenza: dialoghi e spunti per promuovere relazioni positive in famiglia, a scuola, nelle comunità” con la pedagogista Laura Corrias. Ad Abbasanta il 25 previsto un allestimento a tema nella Piazza San Martino. A Sorradile il 25 Comune e Pro loco propongono alle 19 al centro di aggregazione “Ricordanze”. Le Voci di Astarte della regia di Sabrina Barlini. A seguire il Crogiolo porta in scena “Le ceneri di Attila” , testi di Clara Murtas e della regia di Rita Atzeri.

