Si chiama “Letture in Sacco!” l’ultima attività messa in campo dalla Biblioteca comunale di Morgongiori. Ogni sabato mattina, dalle 10 alle 13, nella grande sala della biblioteca, si avrà la possibilità di partecipare all’ora di lettura condivisa, in compagnia, ognuno sotto il suo sacco a pelo.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare le persone alla lettura e, in particolare, le fasce più giovani, in maniera creativa e divertente.

“Letture in Sacco!” è solo l’ultima delle iniziative che fanno parte del progetto “Le pagine inesplorate del Monte Arci”, che ha dato avvio alle attività della struttura nei nuovi spazi di via Monte Arci, presso la sede Ceas, inaugurati lo scorso dicembre.

