Proseguono gli appuntamenti del nutrito cartellone degli eventi "Paschixedda in Mòguru", promossi dall’amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco. Iniziative che stanno animando la cittadina coinvolgendo soprattutto le famiglie. Sino al 6 gennaio concerti, musica, artisti circensi, mercatini natalizi e tanti altri appuntamenti da non perdere per grandi e piccini.

Sabato 30 dalle 18 alle 21, si terrà la castagnata mogorerese in programma nella piazza Giovanni dove è previsto anche un intrattenimento musicale. Giovedì 4 gennaio alle 15 tombolata a cura degli animatori dell'oratorio. Sabato 6 gennaio arriva la Befana al campetto delle scuole elementari di piazza Sant'Antioco dalle ore 17.

Intanto c’è grossa attesa per la prima edizione del concorso “Luxis de Paschixedda in Mòguru", diviso in due categorie: abitazioni e vetrine commerciali. Quanti hanno aderito dovranno inviare una sola foto con i propri dati alla mail: polizia.municipale@comune.mogoro.or.it. Le immagini verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Mogoro, mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il per l' Epifania con l'aggiudicazione dei premi messi in palio.

