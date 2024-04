Si svolgeranno domani mattina alle 11 nella Chiesa di San Bernardino i funerali di Giovannino Cherchi, per tutti il “professore”, deceduto all’età di 96 anni. Una persona di grande carisma e spessore che a detta dei suoi concittadini non è azzardato definire “speciale “ per quanto ha fatto e l’eredità che lascia.

E’ stato docente di lettere prima alle superiori ad Oristano e successivamente alle medie di Mogoro, ma anche sindaco nella legislatura 55 – 60, presidente della Pro Loco e della Caritas sino ad un anno fa. Impegnato a 360 gradi in varie attività sociali, culturali e sportive, è stato tra i fondatori della locale società di pallavolo. Uomo di grande fede, andava ogni giorno a messa e leggeva le letture, soprattutto ai funerali a cui era sempre presente.

Mancherà ai mogoresi quell’uomo buono e sempre disponibile, così come tutti noteranno la sua assenza nelle vie del paese dove con il sorriso sulle labbra era solito muoversi con la sua bicicletta, l'unico mezzo di locomozione che ha usato.

© Riproduzione riservata