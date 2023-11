Le questioni relative alla sanità e al cippo di Enrico Berlinguer, saranno al centro dei lavori del Consiglio comunale di Mogoro convocato per domani dal sindaco Donato Cau alle ore 16. Arrivano dunque all’esame dell’assemblea civica due temi che hanno fatto molto discutere recentemente come l’assenza del pediatra, argomento che affronterà lo stesso primo cittadino nelle comunicazioni inserite al primo punto all’ordine del giorno. Più spinosa l’interpellanza della minoranza relativa alla polemica sul busto dell’ex segretario del Pci posizionato nella piazza del Comune.

L’opposizione in una interpellanza chiederà sicuramente chiarimenti al sindaco e, soprattutto, vorrà capire se si intende dare finalmente seguito alla richiesta di una quarantina di componenti della ex sezione locale del Pci, al fine di consentire che venga sistemata sotto il busto una pergamena con la scritta: "In memoria dei comunisti di Mogoro che hanno lottato per la libertà, la giustizia e l’emancipazione del lavoro. I compagni della sezione del Pci posero”.

La Giunta sino ad oggi ha negato l’autorizzazione al posizionamento della targa in quanto “secondo il regolamento edilizio le opere esposte alla pubblica vista non devono contenere elementi riconducibili a ideologie e movimenti politici”.

