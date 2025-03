L’obiettivo è offrire ai genitori strumenti utili per acquisire il maggior numero di informazioni al fine di proteggere i propri figli dai rischi legati alle nuove tecnologie. Con queste finalità l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Cau ha promosso il progetto “Navigare consapevolmente”.

Un’opportunità formativa – evidenzia il sindaco – che il Comune, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo Statale, ha ritenuto di dover promuovere a favore delle famiglie spesso in difficoltà in un mondo ricco di insidie che spesso causa dei conflitti all’interno degli stessi nuclei familiari».

Il formatore è l’esperto Luca Pisano dell’Ifos, che incontrerà i genitori in tre diverse date e gli incontri si terranno nel saloncino della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna in piazza Martiri della Libertà. Il primo degli incontri è previsto per venerdì 7 marzo dalle 15 alle 17. Negli stessi orari le altre due giornate di formazione sono invece in programma il 14 e il 21 marzo.

Nelle mattine degli stessi giorni i formatori dell’Ifos Iavoreranno nelle classi con gli alunni della scuola secondaria per formarli sulla prevenzione dei rischi del web.

